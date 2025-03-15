Çeşme Açıklarında 19 Göçmen Yakalandı

ÇEŞME AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesi sahilinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mart saat 22.05’te, Çeşme açıklarındaki bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı ve hemen harekete geçti.

GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından durdurulan lastik botun içerisinde 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 19 düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin 17’sinin Afganistan, 2’sinin ise Mısır uyruklu olduğu öğrenildi. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.