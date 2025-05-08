Çeşme Açıklarında 24 Göçmen Kurtarıldı

ÇEŞME’DE GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.55’te Çeşme açıklarında bir grubun düzensiz göçmen olarak bulunduğunu öğrenince harekete geçti.

YUNAN UNSURLARINDAN GERI ITILDI

Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, tahsis edilen Sahil Güvenlik botları TCSG-4 ve KB-38 tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin Yemen, Angola, Irak, Kongo ve Kamerun uyruklu olduğu belirlendi.

SAGLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.