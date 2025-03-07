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Çeşme Açıklarında 30 Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14’ü çocuk olmak üzere toplamda 30 düzensiz göçmen kurtarılıyor. 5 Mart günü saat 08.30 civarında, Çeşme açıklarındaki bir lastik botun motor arızası yaşadığı ve yardım çağrısı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye yönlendirildi.

Bölgede bulunan Sahil Güvenlik Botları TCSG-902 ve KB-86, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenleri zamanında kurtardı. Yapılan müdahalenin ardından karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine yönlendirildi.

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