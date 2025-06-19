Çeşme Açıklarında 34 Göçmen Kurtarıldı

YARDIM TALEBİ ÜZERİNE KURTARMA OPERASYONU

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun yardım talep ettiği bilgisi alındıktan sonra bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER GÜVENLİĞE KAVUŞTU

Ekipler, lastik bottaki göçmenleri kurtararak güvenli bir yere taşıdı. Kurtarılan 34 düzensiz göçmenden 3’ü çocuk. İşlemleri tamamlandıktan sonra bu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olay, göçmen kurtarma faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.