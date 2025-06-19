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Çeşme Açıklarında 34 Göçmen Kurtarıldı

KURTARILAN GÖÇMENLERİN SAYISI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottan kurtarılan 34 düzensiz göçmen, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu bir gruptan oluşuyor.

SURİYET VE YARDIM TALEBİ

Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve bu durumu bildirmeleri üzerine hemen bölgeye bir sahil güvenlik botunun yönlendirildiği aktarıldı. Ekipler, bahsedilen lastik bottaki tüm göçmenleri kurtarıyor.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çeşme Açıklarında 34 Göçmen Kurtarıldı

Çeşme açıklarında motor arızası sonucu sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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