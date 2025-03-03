Çeşme Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

İZMİR’İN ÇEŞME AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesi open ocean bölgesinde lastik bot ile 36 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, dün saat 08.10’da Çeşme açıklarında hareket eden bir lastik botu fark etti.

YASA DIŞI GÖÇ YAPANLAR DURDURULDU

Sahil Güvenlik gemisi TCSG-81 ve Sahil Güvenlik botu KB-86 ile tespit edilen lastik bot, durduruldu. Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yer aldı, bunların 17’si çocuk olarak belirleniyor.

AFGAN GÖÇMENLER GÜVENLİK MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Yakalanan göçmenlerin Afganistan uyruklu oldukları tespit edildi. Sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ardından, bu düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne yönlendirildi.