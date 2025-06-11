Çeşme Açıklarında 5’i Çocuk 23 Göçmen

ÇEŞME AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
İzmir’in Çeşme ilçesi sahilinde, 5’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı alındı.
BOT EKİBİ GÖREVE BAŞLADI
Bu ihbar üzerine, bölgeye hemen bot ekibi gönderildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 5’i çocuk 23 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.