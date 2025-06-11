Haberler

Çeşme Açıklarında 5’i Çocuk 23 Göçmen

ÇEŞME AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesi sahilinde, 5’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı alındı.

BOT EKİBİ GÖREVE BAŞLADI

Bu ihbar üzerine, bölgeye hemen bot ekibi gönderildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 5’i çocuk 23 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bodrum’da Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Bodrum'da İslamhaneleri Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahalede bulunuyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sürüyor.
Haberler

Pendik’te Şaban Aksoy İçin Arama Devam Ediyor

İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda kaybolan 49 yaşındaki Şaban Aksoy'un bulunması için ikinci gün de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, köpek ve dronlarla araştırma gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.