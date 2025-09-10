Çeşme Açıklarında 75 Göçmen Yakalandı

İZMİR’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında toplamda 75 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Çeşme ilçesindeki Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmanı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hemen bir bot ekibi gönderildi. Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca, ilçe açıklarında başka bir lastik bottaki 4’ü çocuk 42 düzensiz göçmen de ele geçirildi.

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE KURTARMA OPERASYONU

Seferihisar ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgileri alındı. Bu bilgi doğrultusunda, bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi. Ekipler, lastik bot içindeki 7’si çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.