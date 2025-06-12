Çeşme’de 1 Çocuk 42 Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 1 çocuk dahil toplam 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bulunan lastik botun motoru arızalandı ve bu nedenle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinin alınmasının ardından bölgeye hızlı bir şekilde sahil güvenlik botu yönlendirildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki düzensiz göçmenleri başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu operasyon, deniz güvenliği ve insani yardım açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.