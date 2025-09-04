Çeşme’de 107, Seferihisar’da 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ÇEŞME’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı zamanda Seferihisar ilçesi açıklarında ise 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik botları, düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botu durdurdu. Ekipler, botlarda bulunan 73 düzensiz göçmenden 2’sinin çocuk olduğunu tespit etti.

Çeşme açıklarında gerçekleştirilen başarılı çalışmaların yanına, Seferihisar ilçesi açıklarında biraz farklı bir durum yaşandı. Burada düzensiz göçmenlerden oluşan bir lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı ve yardım talebinde bulundu. Bu bilgi üzerine bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı ve bu göçmenlerin içerisinde 12 çocuğun bulunduğu bildirildi.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.