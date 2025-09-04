Çeşme’de 11 Operasyonla Uyuşturucu Yakalandı

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İzmir’in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaz boyunca gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Bu operasyona katılan 23 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON DETAYLARI

Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2025 yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen 11 operasyon sonucunda 23 şüpheli tespit edildi ve bunlardan 11’i mahkeme tarafından tutuklandı.

ELE GEÇİRILEN MADDİ DELİLLER

Bu operasyonlar sırasında, toplamda 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skank, 86 gram kokain, 35 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi gibi maddeler ele geçirildi. Bu durum, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ciddi bir başarı olarak değerlendiriliyor.