Çeşme’de 30 Kilo Kokain Ele Geçirildi

ÇEŞME LİMANINA GELEN TIR’LARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde, limana ulaşan iki TIR’da gerçekleştirilen köpekli aramada 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi bulundu. Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde limana gelen iki TIR’da narkotik köpekleri kullanarak arama yaptı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştirilen arama sonucunda, paketlenmiş haldeki uyuşturuculara ulaşıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde, iki TIR şoförü gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.