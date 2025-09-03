Haberler

Çeşme’de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ilçesinde yedi düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

EKSİK BİLGİLER ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığının açıkladığı bilgilere göre, Çeşme ilçesi Doyuran Koyu mevkisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen hakkında bilgi alındı. Bu doğrultuda, bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karadan yedi düzensiz göçmeni tespit edip yakaladı.

Gözaltına alınan kişi, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderiliyor.

