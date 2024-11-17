“Çeşme’de AK Parti Kongresi Gerçekleşti”

KONGRENİN DETAYLARI

AK Parti Çeşme 7’nci Olağan İlçe Kongresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Mevcut ilçe başkanı Pınar Ayyıldız Özen’in tek aday olarak yer aldığı kongreye; Bakan Göktaş’ın yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mehmet Ali Çelebi, Nevşehir Milletvekili ve İzmir İl Koordinatörü Emre Çalışkan, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve birçok partili katıldı. Divan Kurulu Başkanlığı’na AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan seçildi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği video mesaj ile başladı.

BAKAN GÖKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin desteğiyle yola çıktığını ve “hizmet ve eser siyaseti” ile halkın ilgisini kazandığını ifade etti. Göktaş, “Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar, milli iradeyi her zaman baş tacı yaptık. Türkiye’nin demokrasisini güçlendirmek, ekonomisini büyütmek ve sosyal adaleti sağlamak için reformlar gerçekleştirdik. Şimdi ise Türkiye’nin en güçlü partisi olarak, geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ

Bakan Göktaş, İzmir’deki sosyal programlara da dikkat çekerek, “İzmir’de 6 bin 843 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, AK Parti’nin sosyal politikaların gelişimini gösterirken, çocukların sağlıklı gelişimine yönelik atılan adımları vurguladı. Kongre, partinin geleceği ve hizmetleri hakkında umut verici bir atmosferde gerçekleşti.