Çeşme’de Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı

ARACIN ŞARAMPOLA DEVRİLMESİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı şarampole devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Çeşme İzmir Eskiyol’da gerçekleşti. Y.Ö. (24) yönetimindeki 05 HP 834 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ilıca İtfaiye Grubu’na bağlı ekipler, aracın içinde sıkışan sürücü Y.Ö. ve yolcu H.F.Y. (35) için kurtarma çalışmasına başladı. Sağlık ekipleri, yaralı bireyleri ambulansla hastaneye taşıyarak tedavilerine başlanırken, kazanın sebebine dair soruşturma da başlatıldı.