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Çeşme’de Bayram İçin Trafik Denetimleri Arttı

DENETİMLERİN ARTTIRILMASI

Bayram tatili süresince yoğun bir hareketlilik yaşanan Çeşme’de, trafik kazalarının önüne geçebilmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan denetimler sıkılaştırılıyor. İzmir’in popüler tatil beldesi olan Çeşme’de, bayram döneminin başlaması ile birlikte güvenlik önlemleri artırılıyor. Edinilen bilgilere göre, bayram boyunca ilçeye ek trafik ve motorize polis ekipleri gönderilecek.

SİVİL TRAFİK POLİSLERİ GÖREVDE

Denetimlerin bir parçası olarak, çarşı merkezi ve Köyiçi alanlarında sivil trafik polisleri aktif görev alacak. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile 24 saat boyunca izlenecek. Kural ihlali yapan sürücüler, bu görüntüler üzerinden cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

KONTROLLERE ÖZEL VURGU

Özellikle alkollü araç kullanan, kasksız motosiklet kullanan, emniyet kemeri takmayan, trafik ışıklarına uymayan ve plakasız araç süren sürücülere yönelik kontrollerin artırılması planlanıyor. Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliği için dikkatli olmalarını talep ediyor.

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