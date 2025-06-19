Çeşme’de Çok Miktarda Kokain Ele Geçirildi

ÇEŞME’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır büyük miktarda kokain ele geçirildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, çok sayıda paket içerisinde satışa hazır kokain bulundu.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Operasyon sonucunda, M.Y., M.Ş. ve K.A. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.