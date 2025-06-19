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Çeşme’de Çok Miktarda Kokain Ele Geçirildi

ÇEŞME’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır büyük miktarda kokain ele geçirildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, çok sayıda paket içerisinde satışa hazır kokain bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda, M.Y., M.Ş. ve K.A. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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