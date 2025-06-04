Çeşme’de Fatih Fil’e Saldırı!

İş İnsanı Silahlı Saldırıya Uğradı

İZMİR’in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası ayağından vurulan Fil, hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırı, saat 20.15 sularında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi’nde gerçekleşti.

Saldırı Anı ve Olay Yeri

Fatih Fil, bir kafede oturduğu esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet etti. Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne ulaşarak tedavi altına alındı.

Durum ve Soruşturma

Hastanede tedavi edilen Fatih Fil’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Fil’e saldıran şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.