Çeşme’de Kepçe Operatörüne Silahlı Saldırı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

İzmir’in Çeşme ilçesinde, kepçe operatörüne motosikletli bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanma yaşandı. Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Tekke Plajı yakınında gerçekleşti.

SALDIRGANIN YAKLAŞIMI VE KAÇIŞI

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletle bölgeye gelen saldırgan, kepçe operatörü F.Ü. (25) üzerine ardı ardına ateş açtı. Saldırının ardından, motosikleti yaklaşık 200 metre ileride bırakarak yaya bir şekilde kaçtı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan F.Ü. ile ilgilenmeye başladı. F.Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Çeşme Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, saldırganı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.