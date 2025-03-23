Çeşme’de Oltası Takılan Adam Boğuldu

BOĞULMA OLAYI ÇEŞME’DE GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde, balık tutmak amacıyla denize giren bir adamın oltasının takılması sonucu yaşanan boğulma olayı meydana geldi. Olay, Şehit Mehmet Mahallesi’nin Pırlanta Plajı bölgesinde gerçekleşti. Olay anında 59 yaşındaki Coşkun Z. isimli vatandaş, oltasını kurtarmak için suya girdi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Denizde boğulma tehlikesiyle karşılaşan Coşkun Z.’yi gören çevredeki kişiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Ekipler, sudan çıkarılan Coşkun Z.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Coşkun Z.’nin cenazesi, otopsi yapılması amacıyla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.