Çeşme’de Sağanak Yağış Sokakları Göle Çevirdi

ÇEŞME’DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Bu durum, sokakların göle dönmesine yol açtı. Su birikintileri, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken, trafikte de ciddi aksamalar yaşanıyor.

METEOROLOJİ UYARDI, YAĞIŞ DEVAM ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, özellikle yarımada bölgesinde yoğunlaşan sağanak yağış, Çeşme’nin sokaklarını su ile doldurdu. Su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar, aynı zamanda trafikte de çeşitli zorluklarla karşılaşıyor.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Ekipler, su birikintilerinin meydana geldiği bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çeşme’deki bu olumsuz hava koşulları, turistik faaliyette bulunanların da dikkatini çekiyor.