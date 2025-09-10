Çeşme’de Sakız Hasadı Başladı

DAMLA SAKIZI HASADI BAŞLADI

İzmir’in Çeşme ilçesinde damla sakızının hasat dönemi başlamış durumda. Temmuz ayında ağaçların çizilmesiyle başlayan bu süreç, sakızların toplanmasıyla devam ediyor. Kadın üreticiler, yaklaşık 10 gün boyunca ağaçların dibinden tek tek toplanan sakızları temizleyip yıkayarak tüketilmeye uygun hale getiriyor. Sakız ağaçları, dünyada sadece Yunanistan’ın Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası’nda bulunuyor. Çeşme’de sakız üretimi yapan Hasan Ege Tütüncüoğlu ve İbrahim Topal, arazilerinde sakız hasadına başladıklarını belirtiyor.

YEREL SAKIZ ÜRETİMİ HIZ KAZANIYOR

Tütüncüoğlu, yaptığı açıklamada, “Sakız Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan ve Çeşme’den başka hiçbir yerde yetişmiyor. Avrupa Birliği yalnızca Yunanistan’ın Sakız Adası’nda kabul ediyor. Ağaçlarımız 150 yaşında. Hepsi sakız veriyor. Sakızlarımızı Yunan sakızıyla laboratuvar ortamında test ettirdik, yüzde 99,9 aynı ürün. Bunu ülke ekonomisine kazandırmak için geliştirmemiz lazım” dedi. Hava koşullarının erken ısınması nedeniyle temmuz ayının başında ağaçların çizildiğini dile getiren Tütüncüoğlu, “Yaklaşık 2 aylık süreç geçti. Normalde eylül ortalarına kadar bekliyoruz ama geçen sene bir yağmur olayı yaşandı. Yağmur, sakızların kalitesini etkileyebiliyor, bu nedenle hemen hasada başladık” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM HIZI ARTACAK

Hasat sürecinin yaklaşık 1 hafta 10 gün sürdüğünü aktaran Tütüncüoğlu, kasım sonu itibarıyla sakızların tüketilmeye hazır hale geleceğini belirtti. Tütüncüoğlu, “2022’den beri aynı ağaçları hasat edebiliyoruz. Yeni fidanları dikerek 5 yıl beklememiz gerekiyor. Şu an yaklaşık 100 kilogram sakız hasat ediyoruz ve bu sakızları Ar-Ge çalışmalarımızda kullanıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin Yunanistan’dan ithal ettiği 20 ton sakızı memlekette yetiştirmek. Bu da yaklaşık 10 yıllık bir süreç” dedi.

ARAZİ SORUNU ÜRETİMİ ENGELLİYOR

Çeşme’deki havai köklendirme yöntemiyle 20 bin sakız ağacı yetiştirdiklerini ve 26 bin fidanın daha dikilmek için beklediğini ifade eden Tütüncüoğlu, arazinin kıymetli olduğunu belirtti. Devletin tarım amaçlı teşvik ve tahsislerin verilmesi gerektiğini vurguladı. İbrahim Topal, ise 30 yıldır sakız üretimi yaptığını ve hobi ile başladığı bu sürecin şimdi tutkuya dönüştüğünü söyledi. Topal, havai köklendirme yönteminin başarıyla uygulandığını ve gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ YÜKSEK

Kendi tükettikleri sakızı üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Topal, “Türkiye’de bir yıl içinde 20 ton sakız elde edebiliriz. Ancak bunun için yeterli ağaç dikimi yapılması gerekiyor. Yılda 1 milyar lira parayı sakıza ödüyoruz. Bunun dışında diğer potansiyellerimizi de değerlendirmemiz lazım. Sakızın katma değerini yükseltmek mümkün” diye konuştu.