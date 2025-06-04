Çeşme’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN İŞ İNSANI

İzmir’in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil, silahlı bir saldırıya uğrayarak yaralı hale geldi. Olay, Alaçatı Mahallesi’ndeki bir işletmede gerçekleşti. Fil, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruluyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı Fil, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hastaneye sevk edildikten sonra Fil’in hayati tehlikesinin olmadığı bildirilip, durumu stabil olarak değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şüphelinin olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için araştırmalar devam ediyor. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme ve tanık ifadeleri toplama yoluna gidiyor. Bu süreçte, soruşturmanın yürütülmesi ve gerekli önlemlerin alınması için gereken adımlar atılıyor.