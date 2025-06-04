Haberler

Çeşme’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN İŞ İNSANI

İzmir’in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil, silahlı bir saldırıya uğrayarak yaralı hale geldi. Olay, Alaçatı Mahallesi’ndeki bir işletmede gerçekleşti. Fil, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruluyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı Fil, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hastaneye sevk edildikten sonra Fil’in hayati tehlikesinin olmadığı bildirilip, durumu stabil olarak değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şüphelinin olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için araştırmalar devam ediyor. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme ve tanık ifadeleri toplama yoluna gidiyor. Bu süreçte, soruşturmanın yürütülmesi ve gerekli önlemlerin alınması için gereken adımlar atılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yasak Geçişe Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla büyük araçların geçişi yasaklandı. Yasaklara uymayan bir tır sürücüsüne ceza kesildi.
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Tehditler kabul edilemez” dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik tehditlerini kınadı ve yargının bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Tehdit ve saldırılar hukuk devletine aykırıdır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.