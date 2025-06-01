Çeşme’de Su Kısıtlaması Uygulanıyor!

ÇEŞME’DE SU KAYNAKLARINDA KRİZ TEHDİDİ

Çeşme’ye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda tatil sezonunun başlangıcıyla birlikte endişe veren bir durum ortaya çıktı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 13 seviyesine kadar düştü. Bu durumu dikkate alan Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik çeşitli tedbirler aldı.

YENİ DÜZENLEMELER UYGULAMAYA GİRDİ

Çeşme Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Bu önlemler, hem konutları hem de iş yerlerini kapsıyor. Belediyenin yaptığı açıklamada, vatandaşların su kullanımında azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı. İş yerleri ve konutlar için kapı önlerinin yıkanması yasaklandı. Oto yıkamacılar dışındaki motorlu taşıtların bahçe veya konutlarda yıkanması da yasaklar arasına alındı. Ek olarak, balkon ve bahçelerde halı, kilim, paspas gibi eşyaların temizlenmesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

BAHÇE SULAMALARINA KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Belediyenin aldığı kararlar çerçevesinde bahçe sulama işlemlerine de kısıtlamalar getirildi. Yapılan düzenlemeye göre, 30 Eylül’e kadar sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında bahçe sulamak yasaklanıyor. Bu tedbirlerin amacı, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak ve su krizinin önüne geçmek.