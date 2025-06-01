Gündem

Çeşme’de Su Kısıtlaması Uygulanıyor!

cesme-de-su-kisitlamasi-uygulaniyor

ÇEŞME’DE SU KAYNAKLARINDA KRİZ TEHDİDİ

Çeşme’ye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda tatil sezonunun başlangıcıyla birlikte endişe veren bir durum ortaya çıktı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 13 seviyesine kadar düştü. Bu durumu dikkate alan Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik çeşitli tedbirler aldı.

YENİ DÜZENLEMELER UYGULAMAYA GİRDİ

Çeşme Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Bu önlemler, hem konutları hem de iş yerlerini kapsıyor. Belediyenin yaptığı açıklamada, vatandaşların su kullanımında azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı. İş yerleri ve konutlar için kapı önlerinin yıkanması yasaklandı. Oto yıkamacılar dışındaki motorlu taşıtların bahçe veya konutlarda yıkanması da yasaklar arasına alındı. Ek olarak, balkon ve bahçelerde halı, kilim, paspas gibi eşyaların temizlenmesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

BAHÇE SULAMALARINA KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Belediyenin aldığı kararlar çerçevesinde bahçe sulama işlemlerine de kısıtlamalar getirildi. Yapılan düzenlemeye göre, 30 Eylül’e kadar sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında bahçe sulamak yasaklanıyor. Bu tedbirlerin amacı, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak ve su krizinin önüne geçmek.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Gelişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 34 kişi gözaltına alındı, 7 kişi ise kaçak durumda.
Gündem

İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı 34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında son operasyonla birlikte 34 kişi gözaltına alındı, 7 şüpheli ise firar etti. Operasyonda toplam 47 adrese baskın düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.