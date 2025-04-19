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Çeşme’de Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı

ÇEŞME’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, çeşitli emniyet birimleri tarafından 8 Nisan’da Çeşme’de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyon, Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik ve jandarma ekiplerinin iş birliği ile yapılıyor. Operasyonun liderliğini S.A.’nın üstlendiği bu suç örgütü hakkında önemli adımlar atıldı.

İKİNCİ OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

İlk operasyondan hemen sonra 3 suç örgütü üyesi tutuklanırken, 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ikinci operasyonda örgütün kullandığı tespit edilen bir çiftlik evine baskın düzenleniyor. Yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, bu baskın esnasında 1 şüpheli de gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıyor. Bu gelişmeler, Çeşme’deki suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

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