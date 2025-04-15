Çeşme’de Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

ETKİNLİKLER KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Çeşme’de bu yılki Turizm Haftası etkinlikleri, renkli bir kortej yürüyüşü ile açılış yaptı. Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen kutlama programı, katılımcılara görsel bir şölen sundu. Programın ana kısmı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

KONFERANSTA TARİHİ ÖNEM VURGULANDI

Programda, Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, turizmin kültürler arası bir yaşam tarzı oluşturduğunu belirtti. Ünsal, sürdürülebilir turizm uygulamaları için yerel işbirliklerinin ve kolektif aklın önemine dikkat çekti. Ayrıca, temsili flambe ateşi, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker tarafından yakıldı.

Etkinlikler kapsamında, Kaymakam Maraşlı, uluslararası gastronomi yarışmalarında başarı elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti. Programda halk oyunları ve dans gösterileri büyük ilgi gördü. Bunun yanında; havlu ve pasta dekorasyonu, peçete katlama, kahve ve kokteyl hazırlama gibi alanlarda etkileyici sunumlar gerçekleştirildi. Kutlama etkinlikleri, katılımcılara sunulan çeşitli ikramlarla noktalandı.