Çeşme’de Tuvalet Ücreti 100 Lira

ÇEŞME’DE TUVALET ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dolup taşan Çeşme, ilk olarak lahmacun fiyatları ve şezlong ücretleri ile gündeme gelmişti. Şimdi ise yüksek tuvalet fiyatları ile sosyal medyada tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İzmir’in popüler ilçesi Çeşme’de, tatil döneminde yoğun bir nüfus artışı yaşanıyor. Bu dönemde paylaşılan bir fotoğraf karesi, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Twitter’da yapılan bir paylaşımda tuvalet ücretinin 100 lira olduğu belirtildi. Paylaşımda bulunan kullanıcılar, “Tuvalete gidilecek gibi değil!” şeklinde yorumlar yaparak bu duruma dikkat çekti.