Çeşme’de Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İzmir’in Çeşme ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği 11 ayrı uyuşturucu operasyonu sonucunda toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş birliği içinde bu operasyonları gerçekleştirdi.

Elde Edilen MALZEMELER

Yaz dönemi boyunca yapılan bu operasyonlarda, 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 86 gram kokain, 35 sentetik hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 11’i, adliyeye sevk edildikten sonra hakim karşısına çıkarılmaları sonucunda tutuklandı.