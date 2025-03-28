Çeşme’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

ÇEŞME’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir’in tanınmış tatil yeri Çeşme ilçesinde yapılan polis operasyonları sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Mart ayında toplam 11 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen adreslerde sürdürülen aramalarda, 9 kök kenevir bitkisi, 168 gram skunk esrar, 18 gram kokain, 23 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ARAMA VE GÖZALTI SÜRECİ DETAYLARI

Operasyonlar çerçevesinde İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı 13 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, kırmızı bültenle aranan D.S., Alman yetkili makamlarının iade talebinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.