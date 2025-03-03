Çeşme’de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Gözaltı

ÇEŞME’DE NARKOTİK OPERASYONLARI

İzmir’in Çeşme ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele amacıyla 13 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 şüpheli şahıs da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen bu operasyonlar şubat ayı içerisinde gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda, 73 kök kenevir bitkisi, 794 gram esrar-skank, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 12 adet tüfek fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli malzemeler elde edildi. Çalışmalar sonucunda 18 şüpheli şahıs yakalanarak emniyete sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyete sevk edilen şahısların 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si ise polisteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı. Bu operasyonlar, Çeşme’deki uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.