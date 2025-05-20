Çeşme’de Yunan Adalarına Gidenler Kuyrukta

TURİZMDE YUNAN ADALARINA ARTAN İLGİ

Son zamanlarda Türkiye’den Yunanistan’a yapılan seyahatlerde önemli bir artış gözlemlendi. Yurt içindeki tatil yerlerindeki fiyat artışlarını bahane eden yerli tatilcilerin en sık tercih ettiği yerler, kapıda vize uygulaması sayesinde kolay ulaşılabilen Yunan adaları oldu. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Yunan adalarına yapılan ziyaretler devam ediyor.

ÇEŞME’DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Son görüntüler Çeşme’den geldi. Tatilciler, Yunan adalarına ulaşmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu. Yeşil pasaport sahipleri ve kapıda vize uygulamasıyla seyahat eden tatilciler, sırayla içeri alındıktan sonra gerekli işlemleri tamamlayarak feribotlarla adalara geçiş yaptılar. Vize işlemleri için oluşan uzun kuyruklar da kameralara yansıdı.

YENİ VİZE UYGULAMASI DETAYLARI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizmde kapıda vize uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. Geçen yıl nisan ayında başlayan uygulamanın vize ücreti 60 euro’dan 2025 sezonunda 85 euro’ya (3700 TL) yükseltildi. Vize başvurusunda 0-18 yaş arasındaki çocuklar için ise 20 euro (870 TL) ücrete tabi olunacak. Kapıda vize ile ziyaret edilebilecek ada sayısı da 10’dan 12’ye çıkarıldı. Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına bu yaz Patmos ve Semadirek adaları da eklendi.

1 MİLYONDAN FAZLA YOLCU YUNAN ADALARINA GİTTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş ve İzmir limanlarından Yunan adalarına toplam 17 bin 288 sefer yapıldı. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı ise 2.3 milyon olarak kaydedildi. Türkiye’den 8 bin 629 gemi seferiyle Kos, Leros, Kalimnos, Simi, Rodos, Patmos, Sakız, Sisam, Midilli ve Meis adalarına 1 milyon 150 bin yolcu taşındı. Yunan adalarına yapılan ziyaretler, geçen yıl ağustos ayında 296 bin 980 gezginle en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz ayında sayı 236 bin, eylül ayında ise 208 bin olarak belirlendi.

KOS ADASI EN ÇOK TERCİH EDİLEN YER

Geçen yıl Türk turistler tarafından en fazla tercih edilen destinasyon Kos Adası oldu. Bodrum’dan 340 bin 303, Kuşadası’ndan ise 2 bin 493 yolcu Kos’u ziyaret etti. Kos’un arkasında Türk turistlerin en çok ilgisini çeken ikinci yer Rodos oldu. Bodrum’dan 2 bin 15 yolcu, Marmaris’ten 184 bin 665 yolcu ve Fethiye’den 48 bin 409 yolcu Rodos’a gitmek için seyahat etti. Üçüncü sırada bulunan Sakız Adası’na ise Çeşme’den 195 bin 618 yolcu ulaştı.