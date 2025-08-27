Çeşme’deki Su Kesintisi Sona Erdi

SU KESİNTİLERİ SONA ERDİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde 25 Temmuz tarihinden bu yana uygulanan zorunlu su kesintileri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ikinci aşama performans testlerinin tamamlanmasının ardından sonlandı. Çeşme’de içme suyu karşılamak için kullanılan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki rezervin yüzde 5’in altına düşmesi üzerine bu kesintiler hayata geçirilmişti. İZSU, yapılan resmi duyuruda bu su kesintilerinin sona erdiğini bildirdi.

TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İZSU yapılan açıklamada, DSİ’nin Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirdiği ikinci aşama performans testlerinin başarıyla sonucu e kadar tamamlandığını açıkladı. Tesisin çıkışındaki suyun mevzuata uygunluğunun onaylanmasının ardından, 23 Ağustos tarihinden itibaren içme suyu iletim sistemine su verilmeye başlandığı kaydedildi. Ayrıca, İZSU ekiplerinin dezenfeksiyon ve basınç testlerini 24 Ağustos’ta tamamlamasıyla birlikte Çeşme’nin içme suyu şebekesine düzenli su verilmeye başlandığı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte, 24 Ağustos 2025 saat 23.00 itibarıyla zorunlu su kesintisi uygulamasının bitirildiği ifade edildi.

KURAKLIK RİSKİ HATIRLATILDI

İZSU, iklim krizi kaynaklı kuraklık riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları gerektiğini vurguladı. Bu çağrı, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amacıyla yapılan bir uyarı niteliği taşıyor.