Çeşme’den Sakız Adası’na Gemi Çarptı

ÇEŞME’DEN HAREKET EDEN YOLCU GEMİSİNDE ARIZA YAŞANDI

Çeşme’den Sakız Adası’na doğru hareket eden bir yolcu gemisi, liman girişinde arıza yaparak kontrolünü kaybetti. Bu durum, geminin manevra kabiliyetini yitirmesine yol açtı ve gemi, rıhtımda bağlı olan Yunan gemilerine çarparak durabildi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olay sonucunda yolcular, gemi içinde yaklaşık iki saat boyunca mahsur kaldı. Ardından, römorkörlerin yardımıyla güvenli bir şekilde karaya çıkarılan yolcular, zor anlar yaşadı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çarpışma nedeniyle oluşan hasara dair inceleme ve tespit çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından yetkililer konu ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.