Çeşme Limanı’nda 30 Kilo Kokain

İZMİR’DE KAÇAK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Çeşme Limanı’nda bekleyen iki tırda gerçekleştirilen detaylı bir arama sonucunda, 30 kilo kokain ile 100 kilo skunk maddesi bulundu. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde limana gelen tırlar üzerinde narkotik köpeklerinin yardımıyla inceleme yaptı.

TIRLARDA YAPILAN ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında tırlar içerisinde paketlenmiş şekilde 30 kilo kokain ile 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde, tırların sürücüleri olan iki kişi gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma süreci devam ediyor ve güvenlik güçleri olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.