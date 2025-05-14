Çeşme Uluslararası Satranç Turnuvası 2024

ÇEŞME ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI’NA HAZIRLIK

Türkiye’nin en saygın satranç etkinliklerinden biri olan Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 11. kez satranç tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilecek bu büyük etkinlik, 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Rekor katılım bekleyen turnuvada, şu an itibarıyla 19 farklı ülkeden 88 ünvanlı sporcu kayıt yaptırmış durumda.

ÜNVANLI SPORCULARIN KATILIMI VE BEKLENTİLER

Katılımcı ülkelerin arasında Türkiye’nin yanı sıra Macaristan, Kuzey Makedonya, İtalya, Hindistan, Gürcistan, Azerbaycan, Polonya, İran, İsviçre, Amerika, Türkmenistan, Almanya, Moğolistan, Rusya, İngiltere, Arjantin ve Meksika yer alıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 815 sporcunun katıldığı turnuvaya, bu yılki ilginin daha fazla olması bekleniyor. Organizasyon komitesinin tahminlerine göre, katılımcı sayısının bini aşması mümkün görünüyor.

Çeşme’nin başarılı sporcuları da turnuvada yer alacak. 2482 ELO puanına sahip IM Alparslan Işık ve 2198 ELO puanlı FM Egehan Yıldız, temsil edecekleri isimler arasında. Turnuvada yarışacak ünvanlı sporcular şu şekilde dağılıyor: 24 GM (Büyük Usta), 5 WGM (Kadın Büyük Usta), 29 IM (Uluslararası Usta), 2 WIM (Kadın Uluslararası Usta), 22 FM (FIDE Ustası), 5 WFM (Kadın FIDE Ustası) ve 4 CM (Usta Adayı).

TURNUVANIN PROGRAMI VE ÖDÜLLERİ

Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi 21 Haziran olarak belirlenmişken, açılış töreni 23 Haziran Pazartesi günü saat 16.45’te gerçekleşecek. Törenin ardından 1. tur maçları başlayacak. 27 Haziran Cuma günü saat 16.00’da ise heyecan verici Yıldırım (Blitz) Turnuvası düzenlenecek. Turnuvanın son turu 29 Haziran Pazar günü yapılacak ve aynı gün saat 16.00’da ödül töreniyle organizasyon tamamlanacak.

– İZMİR