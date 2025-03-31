Çeşme ve Karaburun’da Sağanak ile Şimşekler

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İzmir’in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde, zaman zaman etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Çeşme açıklarında ise çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak dikkat çekti.

METEOROLOJİ AÇIKLAMALARI SONRASINDA ETKİ GÖSTERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların ardından İzmir’in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde yer yer sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bu sağanak yağışlarla birlikte, Çeşme açıklarında ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

VATANDAŞLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gökyüzündeki şimşekler, adeta geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Bu görüntüler, bölgede yaşanan doğal olayın etkileyici yönünü gözler önüne serdi.