Çeşme’ye 24 Saatte Yoğun Yağış Düştü

YAĞIŞ REKORU KIRILDI

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme, son 24 saatte Türkiye’nin en fazla yağışını aldı. İlçeye metrekare başına düşen 46.2 kilogram yağış, 1 Nisan’da Türkiye’nin en yoğun yağış alan yeri olmasını sağladı. Dün geceden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, dolu ve fırtınaya karşı ekipler sürekli olarak sahada çalışmalar yaptı.

ETKİLERİ VE MÜDAHALELER

İlk belirlemelere göre, Çeşme Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar sayısı 55 oldu. Şiddetli hava koşulları nedeniyle 15 ev, 3 iş yeri ve 3 otel su altında kaldı. 45 ihbara hızlı bir şekilde müdahale edilirken, 8 vatandaş geçici olarak otellere yerleştirildi.