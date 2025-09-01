Çeşnigir Köprüsü, Kızılırmak Turlarını Çekiyor

ÇEŞNİGİR KÖPRÜSÜ ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞIYOR

Kırıkkale’de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen Çeşnigir Köprüsü, Kızılırmak üzerindeki tekne turlarıyla büyük ilgi görüyor. Bozkırın ortasında sağlanan eşsiz manzara eşliğinde gerçekleştirilen turlar, bölge turizmine canlılık katarken ziyaretçilere huzur dolu anlar sunuyor. 13. yüzyılda Kızılırmak Nehri üzerine kurulmuş olan köprü, Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Mimar Sinan tarafından onarılmış. İhtişamını koruyan köprü, tarihi zenginliğiyle ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

TEKNE TURLARIYLA DOĞAYLA İÇ İÇE ANLAR

Son yıllarda yoğun ilgi gören tekne turları, ziyaretçilerin Çeşnigir Köprüsü’nün gölgesinde Kızılırmak’ın serin sularında yaklaşık yarım saatlik yolculuklarla doğa ile bütünleşmesine imkan tanıyor. Katılımcılar, bozkır ortasında kanyon manzarası eşliğinde su üzerinde olmanın huzurunu yaşıyor. Bu turlar sırasında yeni evlenen bir çiftin cam seyir terasında davul-zurna eşliğinde çiftetelli oynaması renkli görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar seyir terasında manzaraya karşı hatıra fotoğrafları çektiriyor, bazıları ise köprü üzerinde balık tutarak keyifli vakit geçiriyor.

KÖY MUHTARINDAN TURİZMİ CANLANDIRAN AÇIKLAMALAR

Köprü köyü muhtarı Fırat Erdem, “Köyümüz sınırlarında bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale turizmi açısından çok önemli bir değer. Ziyaretçi sayısında ciddi artış var. Özellikle Kızılırmak üzerindeki tekne turları, misafirlerimize bozkırın ortasında farklı bir keyif yaşatıyor. Hem köprünün tarihi güzelliğini görüyorlar hem de doğayla iç içe huzurlu bir an geçiriyorlar” şeklinde konuştu. Erdem, tekne turlarının köyün tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirterek, “Bu yolculuk ziyaretçilere farklı bir deneyim ve huzur veriyor. Tarihi köprünün gölgesinde gerçekleşen turlar turizme canlılık katıyor” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARDAN OLUMSUZ YORUMLAR

Ailesiyle birlikte tekne turuna katılan Fatih Dinç, “Ailemizle birlikte geldik, güzel bir tekne turu yaptık. Manzara çok güzel, herkese tavsiye ediyorum” diyor. Ali Cebeci ise, “Çeşnigir Köprüsü tarihi bir eser. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Doğası çok güzel, nezih bir ortam. Hatta denizden daha güzel diyebilirim” açıklamasında bulunuyor. Tarihi mekana Ankara’dan gelen Oğuzhan Öztürk ise, olta ile balık tutmanın eğlenceli olduğunu belirtiyor.