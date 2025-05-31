Çete, 6 İlde 13 Şüpheli Tutuklandı

DOLANDIRILAN VATANDAŞLAR VE ÇETE FAALİYETLERİ

“Devremülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız” vaadiyle ofislerine davet edilen vatandaşlar, masraf ve sigorta adı altında alınan paralarla 9 kişinin 6 milyon TL dolandırıldığını ortaya çıkaran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütünün liderliğini üstlenen B.E. isimli şüphelinin de yer aldığı 13 şüpheli tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 ve 2025 yıllarında devremülk sahibi vatandaşları hedef alarak, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan suç örgütünü tespit etti.

OPERASYONLAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen çalışma ile Teknik Takip Büro, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüpheliyi belirledi. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte 9 şüpheli yakalandı ve işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı. İzmir merkezli olarak 26 Mayıs tarihinde İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

SONUÇLAR VE SÜREÇ

Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan gözaltındaki 11 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan başvurularının ardından 4 şüpheli tutuklandı. Böylece toplamda 13 şüpheli, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmış oldu. Olayların yaşandığı İzmir’de güvenlik güçlerinin soruşturma süreçleri devam ediyor.