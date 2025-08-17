Çetelerle Kavga Olmasın Lütfen

Olayın Ardındaki Çete İddiaları

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde bir yol verme meselesi yüzünden meydana gelen kavga sonucunda Hakan Çakır (23) yaşamını yitirirken, babası Şahin Çakır (53) ve ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) hastaneden taburcu oldu. DHA’nın ele aldığı bu olay hakkında konuşan Şahin Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu ve bir anda ekmek bıçağı ile ‘sallama’ olarak adlandırılan bıçaklarla geldiklerini ifade etti. “Bu 2’nci Ahmet Minguzzi olayı. Oğlumun kaybı bizi çok üzüyor. Kimse yaşı ufak diye içeride kalmasın” diyen baba Çakır, gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Olaydan kısa bir süre önce, aynı grubun başka bir düğün sonrası başka bir grupla kılıçlarla kavga ettiği kayıtlara geçti.

Kız Kardeşine Yapılan Taciz ve Olayın Gelişimi

Kavga, geçtiğimiz pazar gecesi Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşandı. Çiğ köfte dükkanı işletmecisi olan Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, evlerine dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Hakan Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilere müdahale ettiğinde bıçakla saldırıya uğradı. Aile bireyleri arasında yaşanan bu olay sonucunda, ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da yaralandı. Olayla ilişkili olarak Taha Z., Samet Z. ve ağabeyleri Emir Z. (19) ile babaları Cemal Z. (45) gözaltına alındı. Ailenin sosyal medyada çeşitli silahlarla poz verdiği fotoğraflar da dikkat çekti.

Güvenlik İhlalleri ve Çete Faaliyetleri Üzerine İtiraz

Baba Çakır, kendilerine yapılan saldırının bir çetenin işi olduğunu belirterek, “Dışarıda gezen suça sürüklenen çocuklar var. Bir şekilde ceza almadan ortada dolaşıyorlar. 20 tane dosyası olan çocuk dışarıda. Bu durum kabul edilemez” dedi. Çakır, yetkililere seslenerek, “Bakanlarımıza sesleniyorum. Bu cezalara bir el atın. Bizim böyle çetelerle işimiz yok” şeklinde çağrıda bulundu. Olayın büyüklüğüne ve güvenlik açıklarına dikkat çekerek, bugüne kadar yaşanmış olan birçok olayı hatırlattı ve kanunların tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Pişmanlık ve Yargı Süreci Üzerine Düşünceler

Schahin Çakır, suç işlemeyi alışkanlık haline getiren gençlerin ceza almadan şaka yapar gibi davranmalarının kabul edilemeyeceğini belirtti. “Bir can öldürmenin bedeli bu kadar hafif olamaz. Benim çocuğumu yetiştirmek için 23 yıl harcadım” diyerek yetkililere seslendi. Hakkı Can Çakır da, olayın gelişimi sırasında yaşadıklarını anlatarak, kardeşinin ölümünü hastaneden taburcu olduktan sonra öğrendiğini ifade etti. Olaydan önceki görüntülerde, aynı grup üyelerinin başka bir grupla tartıştığı ve kılıçla saldırıda bulunduğu anlar da dikkat çekti.