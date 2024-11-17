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Çetelerle Mücadeleye Kararlılıkla Devam Ediyoruz

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SAĞLIK BAKANI’NDAN ÇETELERLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Yenidoğan çetesi” soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Bakan, her meslek dalında “maalesef insani duygulardan nasibini almamış insanlar” olabildiğini vurguladı. Memişoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizerken, görevlerinin “bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamak” olduğunu belirtti.

ÇETELERLE MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Memişoğlu, çetelerle olan mücadelenin geçmişte olduğu gibi gelecekte de süreceğini ifade etti. Bu tür yapıların önüne geçmek için gerekli çalışmaların da devam edeceğini sözlerine ekledi.

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