Çetenin Dolandırıcılığı Çökertildi, Gözaltılar Gerçekleşti

Vatandaşları dolandıran çetenin çökertilmesi için gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde edildi. Dolandırıcıların, jigolo isimli internet sitesine üye olduklarını ileri sürerek vergi borcu olduğu yalanıyla mağdurları hedef aldığı ve bu yolla elde ettikleri paraları terör örgütü PKK’ya aktardığı belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, toplamda 19 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.

DUYDUĞUNDA KAYGILANACAKSIN

Nevşehir’de bir vatandaşı arayan dolandırıcılar, “Jigolo internet sitesine üye oldunuz. Bu nedenle üyelik sözleşmesi gereği vergi borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatıldı. Dosya şu anda arabulucuda. Eğer ödemek isterseniz arabulucu avukatlarımız sizinle iletişime geçsin” diyerek kurbanın güvenini kazanmaya çalıştı. Daha sonra tekrar arayan dolandırıcılar, kendilerini arabulucu avukat olarak tanıttı. Bu şahıs, toplam borcun 540 bin lira olduğunu belirterek, bu bedeli ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söyledi. Bunun üzerine siyasetçi A.K., belirtilen tutarı istenilen banka hesabına havale etti. Ancak dolandırıldığını anlayan A.K., durumu yetkililere bildirdi.

YENİDEN GÜVENİ YERİNE GETİRECEKLERİMİZİ İDDİA ETTİLER

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan bu dolandırıcıların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen bilgilere göre, çetenin, 12 ilde yaklaşık 56 kişiyi benzer yöntemlerle dolandırıp 10 milyon lira gibi büyük bir vurgun yaptığı ve toplanan paranın PKK terör örgütüne transfer edildiği anlaşıldı.

ULUSLARARASI BOYUTU OLAN BİR OPERASYON

Çetenin liderliğini yürüttüğü belirlenen M.D. hakkında, PKK terör örgütü üyeliğinden arama kararı olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarla M.D.’nin Fransa’da yaşadığı tespit edildi. Eş zamanlı olarak Eskişehir ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 19 kişiden 15’i gözaltına alındı. Şu anda Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulan bu şüphelilerin, ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilmesi gerçekleşti. 4 firari şahsın yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.