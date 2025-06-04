Çetenin Sahte Hesaplarla Dolandırdığı Belirlendi

SOYLU ORGUTÜN ÇÖKERTİLMESİ

Sosyal medya platformları üzerinde sahte ‘fenomen’ isimli yüksek takipçili birçok hesap açarak kadın tesettür giyim eşyası satışı yaptığı iddia edilen dolandırıcı çete çökertildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bu suç örgütünün tespiti için 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti.

OPERASYON DETAYLARI

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araçlar ve taksilerle, İstanbul ve Sakarya’daki önceden belirlenen adreslere Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip ve 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda G.N., F.B., S.K., A.K., Ç.Ş.Ö., Ö.F.C., H.H., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., F.D., F.S., Y.B., O.P., M.O.Y., T.G.K., Y.T., T.N.K. ve T.B. gözaltına alındı. Ayrıca, 2 şüphelinin yakalanması için araştırmalar devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan baskınlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde; 24 bin dolar, 19 bin euro, 10 bin 400 TL para, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çetenin, oluşturdukları sahte sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı satışların ardından, müşterileri dolandırarak ‘iade kodu’ adı altında geri dönüş sağladığı ve ‘ters işlem’ yapacakları bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden para transferi sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

PARANIN AKIŞI VE ADLİ SÜREÇ

Dolandırıcılara güvenen müşteriler para yatırdıktan sonra dolandırıldıklarını fark ederek, hesaplarının boşaldığını anlıyor, ancak o süreçte telefonlar kapatılıyor. Şüphelilerin suçtan elde edilen paraları kripto para üzerinden yurtdışına aktardığı ve varlıklarına tedbir koyulduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ş.Ö., G.N., Ö.F.C., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., T.G.K. ve H.H. tutuklandı. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.