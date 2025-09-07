Çetmili Kara Ali Çavuş Anıldı

MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMANLARI ANILDI

Milli mücadelenin önemli isimlerinden Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 103. yıldönümünde memleketleri olan Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesinde yapılan programla hatırlandı. Şehitler ve Gaziler Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kara Ali Çavuş ile oğlu Mehmet Onbaşı için dualar okundu. İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Kur’an-ı Kerim okuma görevini üstlendi. Baba-oğul anıtı önünde düzenlenen programda Türk bayrağı göndere çekildi, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

BAYINDIR’DAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, programda yaptığı konuşmada, “Soyların, boyların toplandığı bu topraklarda, hep gururla anlattığımız Beyşehir tarihine baktığımızda, bizi en çok onurlandıran bir atanın ve onun oğlunun ayaklarının dibinde program yapıyoruz. Bu sadece bir şekil değil, bu bir yürek, bu bir iman, bu bir inancın ta kendisidir. Kara Ali Çavuş ve Sancaktar Mehmet Onbaşı’nın huzurunda, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Şehit torunlarından Erkan Gökoğlu, düzenledikleri etkinlikte sadece ecdadı anmak için toplanmadıklarını, onların bıraktığı mirası yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Gökoğlu, “Çetmili Kara Ali Çavuş ve Kurt Mehmet Onbaşı, sadece bir baba-oğul değil, bu toprakların bağımsızlığına adanmış iki gönül askeridir. Onların fedakarlığını unutmamak, gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir.” sözlerine yer verdi. Programda ayrıca emekli öğretmen Hüseyin Elmaskaya, “Çetmili Kara Ali Çavuş” adlı eserini seslendirerek etkinliğe katkıda bulundu.