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Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Carraro Imoco Conegliano, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four final maçında Savino Del Bene Scandicci’yi 3-0’lık net skorla yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi.

DÜZENLENEN MAÇ DETAYLARI

Hakemliğini Sonja Simonovska ve Paul Catalin Szabo-Alexi’nin yaptığı maçta setler 25-16, 25-21 ve 25-19 şeklinde sonuçlandı. Carraro Imoco Conegliano kadrosunda Haak, Fahr, Braga Guımaraes, Zhu, Chırıchella, Wolosz ve libero olarak de Gennaro yer aldı. Rakip takımda ise da Silva, Bajema, Antropova, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor ve Castillo libero olarak görev yaptı. Karşılaşma toplamda 67 dakika sürdü.

CARRARO IMOCO’NUN DOMİNASYONU

İlk seti zorlu bir mücadele olmadan 25-16 kazanmayı başaran Carraro Imoco Conegliano, ikinci seti de 25-21 önde tamamladı. Son seti de 25-19 kazanarak geçen yılki şampiyonluğunu tekrarlamış oldu. Ayrıca turnuvanın 3’üncülük maçında Numia Vero Volley Milano, VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek bronz madalyayı kazandı. Sarı-siyahlı temsilcimiz VakıfBank ise organizasyonu 4’üncü sırada tamamladı.

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