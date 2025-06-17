GÜVEN BANA YARIŞMASINDA MERAK EDİLEN SORU

MFÖ’nün “Ali Desidero” adlı parçasında adları geçen tarihî ve mitolojik figürler arasında hangisinin yer almadığı, Güven Bana yarışmasında bir soru olarak sıkça merak ediliyor. Sorunun doğru cevabını inceleyelim.

DOĞRU CEVAP VE AÇIKLAMASI

Soru, “Hangisi, MFÖ’nün “Ali Desidero” adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir?” olarak karşımıza çıkıyor. Şıklara bakıldığında, yer alan isimler arasında A: Herkül, B: Machiavelli, C: Luther ve D: Afrodit bulunuyor. Doğru cevap, A: Herkül.

Bu sorunun cevabı, şarkıda adı geçen figürlerle ilişkili tarihî ve mitolojik unsurların belirlenmesi açısından önemli bir bilgi sunuyor.