Cevat Kaya Tutuklanma Talebi Var

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ile İSKİ Müdürü Şafak Başa’nın tutuklanması talep ediliyor. Bu operasyonda, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa dikkat çekiyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik suçlamalar içeriyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Geçtiğimiz gün yeni bir operasyon dalgası düzenlendi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama talebiyle, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cevat Kaya ve İSKİ Müdürü Şafak Başa’nın tutuklanma talebi de bu süreçte gündeme geldi.

CEVAT KAYA KİMDİR?

Cevat Kaya, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi olarak bilinen bir iş insanıdır. Ağustos 2024’te Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu’na atanmıştı. Ancak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun isteği doğrultusunda Cevat Kaya istifa etmek zorunda kaldı. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. 26 Nisan’da yapılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı ve sonrasında 5 kişi daha gözaltına alınarak toplamda 52’ye ulaşıldı.