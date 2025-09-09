Cevdet Akay, CHP’nin 102. yılını kutladı

CUMHURİYETİN KURULUŞUNA DİKKAT ÇEKİYOR

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 102. yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayımladı. Akay, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Anadolu’da emperyalizme karşı sürdürülen mücadelenin ardından Cumhuriyetin tesis edildiğini, bu mücadeleci kadroların aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’ni de kurduğunu ifade etti.

CHP’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Cevdet Akay, CHP’nin kuruluşundan bu yana sadece bir siyasi parti olmadığını vurguladı. Akay, “Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsızlığın, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin sembolü olmuştur. Ulusumuzun en zor günlerinde halkımızın umudu olmuş; Cumhuriyetimizin tüm değerlerini ve kazanımlarını koruyan, demokrasimizin teminatı haline gelmiştir.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GELECEĞE TAŞIMAK GEREKEN MİRA

Akay, bugünkü görevin bu mirası geleceğe taşımak olduğunu belirtti. “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” sözlerini rehber edinerek, halkın iradesini savunmak, sosyal adaleti tesis etmek ve Türkiye’yi yeniden güçlü, müreffeh ve özgür bir geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele ettiklerini kaydetti. Akay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, dünden bugüne yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe ve baskıya karşı durduğunu ifade etti.

SON SÖZLERİYLE MESAJINI TAMAMLADI

Cevdet Akay, “Halkımızın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” diyerek mesajını “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.” ifadeleriyle sonlandırdı. – KARABÜK