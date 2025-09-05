Cevdet Akay, İhmalkarlığı Takip Edecek

İHMAL VE SORUMLULUKLAR ÜZERİNDE DURULUYOR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, KARDEMİR’de staj gören Yağız Yıldız’ın Kontinü Kütük Haddehanesi’nde yaşanan iş kazası sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili büyük bir ihmalkarlık olduğunu ifade etti. Milletvekili Akay, konunun takipçisi olacağını belirtti. Açıklamasında, “Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş’de ihmalkarlık neticesinde yaşanan bu elim olay hepimizin yüreğini derinden yaktı. Soruyoruz, daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var?” şeklinde vurgulamada bulundu.

SORUMLULAR KAMPANYA BAŞLATILIYOR

Akay, işçi eksikliği nedeniyle Yağız Yıldız’ın böyle bir bölgede çalışma izni verilmesinin sorunlu olduğunu belirtti ve “Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkarlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır” dedi. Bu konuda gerekli adımların atılmasının gerektiğini ifade eden Akay, “Bu acı olayın takipçisi olacak, Yağız Yıldız’ın hayatını kaybetmesine sebep olan ihmalkarlığın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi. Akay, bu zor günlerde Yağız Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.