Cevdet Akay, Sağlık Yatırımlarını Gündeme Getirdi

Cevdet Akay, Karabük’teki sağlık sorunlarını gündeme getirdi

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Karabük’ün sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerindeki eksiklikler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli bir adım attı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yanıt beklediği yazılı soru önergesi ile Akay, şehrin sağlık altyapısındaki sorunları gündeme getirdi. Akay, 2014-2025 yılları arasında Karabük için ayrılan ödeneğin miktarını ve ilçelere göre dağılımını öğrenmek istedi. Ayrıca, 2025 yılı yatırım programı kapsamında hangi projelerin yer aldığını da sordu.

Kapasite ve tamamlanma süreci ile ilgili sorunlar

KAPASİTE SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Akay, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapasite sorununa, Ovacık Entegre Hastanesi’nin yapım süresine ve Yenice ile Eflani’deki tesis ihtiyaçlarına dikkat çekti. Ayrıca, başka illere sevk edilen hasta sayıları hakkında bilgi talep etti. Yaşlı ve engelli vatandaşlar için bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliğini de vurgulayarak, bu konunun acil bir çözüm beklediğini belirtti.

Yeni hastane süreci ile ilgili sorular

YENİ HASTANE SÜRECİNİ SORDU

Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi’nin kapanmasının ardından başlatılan yeni hastane süreci hakkında Akay, yer seçimi, zemin etütleri, ayrılan ödenek, ihale süreci ve yatak kapasitesi ile ilgili detaylı bilgi talep etti. Ayrıca, yeni yapılacak hastanede görüntüleme merkezi, diyaliz ve rehabilitasyon gibi modern sağlık ünitelerinin olup olmayacağını sordu. Akay, halkın sağlık hizmetlerine erişimde önemli sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, “Sağlık Bakanlığı artık bu sorunları görmezden gelemez. Karabük’e hak ettiği yatırımlar ivedilikle yapılmalıdır.” dedi.